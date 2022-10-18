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باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدوّ الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة
Lebanon 24
18-10-2022
|
10:51
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باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
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