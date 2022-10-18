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باسيل من المجلس النيابي: ليس هناك من اتفاق مع العدوّ الاسرائيلي وكل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة

Lebanon 24
18-10-2022 | 10:51
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