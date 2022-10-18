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الخزانة الأميركية تغرم شركة لافارج الفرنسية بـ 778 مليون دولار لدعمها داعش في سوريا (العربية)

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:04
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