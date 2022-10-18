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"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الحكومة لابيد ووزير الخارجية الأوكراني سيناقشان هذا الأسبوع طلب كييف تزويدها بمعدات عسكرية

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:14
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