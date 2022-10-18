Advertisement

أخبار عاجلة

نديم الجميّل لبرّي: يجب ارسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رسمياً الى النواب ومن حقنا ان نعرف من سيوقعها وبري : "انا بعرف شو بعمل"

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون مستقبلا وفدا من شركة "توتال اينرجي": لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
lebanon 24
19/10/2022 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان وافق على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود و "لا تطبيع"
lebanon 24
19/10/2022 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: يجب عدم تمرير أي اتفاقيات مثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب
lebanon 24
19/10/2022 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لـ"الجزيرة": اتفاق ترسيم الحدود البحرية جاء متأخرا وما حدث كان أفضل الممكن
lebanon 24
19/10/2022 01:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:18 | 2022-10-18
17:48 | 2022-10-18
17:28 | 2022-10-18
17:20 | 2022-10-18
17:14 | 2022-10-18
16:08 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website