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رئيس دولة الإمارات يأمر بتقديم مساعدات للمدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة بـ 100مليون دولار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:23
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