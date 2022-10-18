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مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن: يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231 (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:25
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