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هوكشتاين: يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2022 | 12:37
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