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وزير خارجية بريطانيا: استدعاء القائم بالأعمال الصيني لطلب شرح بشأن الأحداث خارج قنصلية بلاده في مانشستر (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2022 | 12:52
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