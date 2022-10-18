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قائد القوات الروسية: الجيش الروسي يستعد لإجلاء سكان خيرسون (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-10-2022 | 13:48
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