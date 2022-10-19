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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 7 جرحى
Lebanon 24
19-10-2022
|
01:12
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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيلان و 4 جرحى
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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيلان و 5 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيلان و 5 جرحى
19/10/2022 15:48:41
19/10/2022 15:48:41
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