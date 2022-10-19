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وزير الصحة: المياه الملوثة في مناطق عدة هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالاضافة الى مسألة تلوث الخضار من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة المخالطة مصاب بأشخاص عدة

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:40
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