وزير الصحة: هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا " في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى من المرضى هي من النازحين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عن المواطنين اللبنانيين

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