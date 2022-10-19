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وزير الصحة: هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا " في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى من المرضى هي من النازحين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عن المواطنين اللبنانيين

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:40
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