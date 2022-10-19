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وزير الصحة: نعمل على تجهيز مستشفى ميداني في عرسال، وهناك 8 مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال
Lebanon 24
19-10-2022
|
03:42
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