Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: تركيا ستكون مركزا لتوزيع الغاز الروسي وسنقوم بدور مهم لنقله إلى أوروبا

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: تركيا لا تعاني من نقص الغاز وأوروبا تحصد ما زرعت بشأن الطاقة وستمر بشتاء صعب جدا (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2022 15:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروسية حول فرض الإتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي: سيكون ثمنا يدفعه مواطنو أوروبا (الشرق)
lebanon 24
19/10/2022 15:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: فرنسا لا ترى "أي فائدة" من إنشاء مرافق جديدة لاستيراد الغاز الروسي إلى أوروبا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2022 15:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يكشف.. من هي "الدولة الموثوق بها" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟
lebanon 24
19/10/2022 15:52:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2022-10-19
08:16 | 2022-10-19
07:52 | 2022-10-19
07:46 | 2022-10-19
07:39 | 2022-10-19
07:12 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website