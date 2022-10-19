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السلطات الموالية لموسكو في خيرسون تؤكد صدّ جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في المنطقة

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:29
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