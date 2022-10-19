Advertisement

أخبار عاجلة

"سكاي نيوز" عن مسؤول أميركي: بايدن سيواصل السحب من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة

Lebanon 24
19-10-2022 | 08:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر دبلوماسية: اتفاق في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران
lebanon 24
19/10/2022 20:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد تسرب في بولندا من أنبوب "دروجبا" النفطي الذي يربط بين روسيا وألمانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2022 20:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الروسية: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "تأثير ضار" على الأسواق العالمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2022 20:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصدر أميركي مطلع: أعضاء الكونغرس يناقشون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
lebanon 24
19/10/2022 20:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2022-10-19
12:51 | 2022-10-19
12:31 | 2022-10-19
12:30 | 2022-10-19
12:18 | 2022-10-19
12:14 | 2022-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website