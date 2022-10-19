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أخبار عاجلة
الرئيس الأوكراني: عقدت اجتماعا استراتيجيا بشأن الأمن في منشآت لإمداد الطاقة
Lebanon 24
19-10-2022
|
09:22
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