"التيار الوطني الحر" بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية

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