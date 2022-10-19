الرئيس عون مطلقاً "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار": نجحت في إيصال "الاكاديمية" الى اعلى منبر أممي وإرادتي أن تكون مساحة تلاقي بين افراد من جنسيات وحضارات وديانات متعددة

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