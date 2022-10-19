مسؤول في الرئاسة الفرنسية: عقوبات جديدة سيقرها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ضدّ أفراد وكيانات إيرانية على خلفية تزويد روسيا بطائرات من دون طيار

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