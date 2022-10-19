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تحالف أحزاب اليسار في فرنسا يقدم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة (العربية)

Lebanon 24
19-10-2022 | 12:12
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