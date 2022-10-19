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بايدن: بوتين يجد نفسه في وضعية صعبة للغاية والأداة الوحيدة التي لديه هي ترويع الأوكرانيين ولكنه لن ينجح (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-10-2022 | 13:47
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