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بايدن: نعمل مع النقابات للوصول إلى هدفنا بإيصال نسبة السيارات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2030

Lebanon 24
19-10-2022 | 15:31
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