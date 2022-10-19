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وزير الطاقة السعودي: كان بإمكاننا أن نكون مثل الهند والصين في مجال الصناعة لكننا أضعنا 40 عاما وهذه حسرة كبرى

Lebanon 24
19-10-2022 | 15:52
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