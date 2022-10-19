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زيلينسكي: قواتنا أسقطت أكثر من ٢٠ طائرة إيرانية من طراز شاهد نصفها كانت متجهة إلى كييف

Lebanon 24
19-10-2022 | 16:40
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