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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين بارزين: روسيا سحبت في الآونة الأخيرة قوات ومعدات عسكرية حساسة من سوريا

Lebanon 24
19-10-2022 | 16:49
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