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مصادر تركية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم شمالي البلاد إلى 14 قتيلا

Lebanon 24
19-10-2022 | 17:04
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