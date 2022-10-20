حسين الحاج حسن للـLBCI: نتمنى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم كما نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأن يستجيب الفرقاء لمبادرتنا

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