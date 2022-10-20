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سليم عون : من المرجح أن يتمّ تأمين النصاب في الدورة الأولى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن سيكون هناك صعوبة في تأمين النصاب للدورة الثانية (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:56
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