سليم عون : من المرجح أن يتمّ تأمين النصاب في الدورة الأولى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن سيكون هناك صعوبة في تأمين النصاب للدورة الثانية (صوت كل لبنان)

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