غسان سكاف للـLBCI: التركيز اليوم على تأليف حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات في حين الهدف انتخاب رئيس الجمهورية والسعي الحثيث لتأليف حكومة اليوم يزيد من فرص الفراغ الرئاسي وأشك التمكن من تأليف حكومة

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