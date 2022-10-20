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غسان سكاف للـLBCI: التركيز اليوم على تأليف حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات في حين الهدف انتخاب رئيس الجمهورية والسعي الحثيث لتأليف حكومة اليوم يزيد من فرص الفراغ الرئاسي وأشك التمكن من تأليف حكومة

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:04
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