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شولتز يعلن أن ألمانيا تعتزم إبرام عقود استيراد للغاز مع المزيد من الدول خلال المرحلة المقبلة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:20
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