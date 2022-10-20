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فضل الله: سياستنا صادقة وواضحة ولن ندخل في لعبة حرق الأسماء والدعوة اليوم هي للتوافق على اسم معين بين الكتل النيابية

Lebanon 24
20-10-2022 | 03:44
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