ألان عون: يجب خلق ظروف لإيصال مرشح لرئاسة الجمهورية وهذا ما نسعى له من خلال النقاشات مع الكتل الأخرى ولا خرق حتى الساعة لحسم خيار مرشّحنا (MTV)

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