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سامي الجميل: للاسف كل فريق يعمل لحساباته الخاصة، ونحن نعمل على توحيد صفوف المعارضة على اسم واحد
Lebanon 24
20-10-2022
|
04:41
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سامي الجميّل: كل ما يحصل يدخل ضمن اطار الشعارات والذرائع انه لا يوجد مرشح او توافق على مرشح واحد وبالتالي فريق معين يبحث عن ذريعة كي لا يصل الى انتخاب رئيس
Lebanon 24
سامي الجميّل: كل ما يحصل يدخل ضمن اطار الشعارات والذرائع انه لا يوجد مرشح او توافق على مرشح واحد وبالتالي فريق معين يبحث عن ذريعة كي لا يصل الى انتخاب رئيس
20/10/2022 15:55:42
20/10/2022 15:55:42
Lebanon 24
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