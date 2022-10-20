Advertisement

أخبار عاجلة

ميشال الضاهر: لا ارى ان هناك انتخابات رئاسية ولا تشكيل للحكومة

Lebanon 24
20-10-2022 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريس بعد لقائه الرئيس ميقاتي في نيويورك: للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
lebanon 24
20/10/2022 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو فاعور: لا اعتقد ان هناك انتخابات فعلية وما يحصل هو مجرد استعراض
lebanon 24
20/10/2022 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي حسن خليل للـ"ان بي ان" حول امكانية تشكيل حكومة: الانطباعات الحالية ان هناك حراكا جديا ولكن ما نقول "فول ليصير بالمكيول" ونحن سنسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
lebanon 24
20/10/2022 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز النائبين عبد الكريم كبارة و ميشال موسى بالتزكية في هيئة المفوضين والانتخابات تجري على المقعد الثالث بين النائبين بولا يعقوبيان و هاغوب بقرادونيان
lebanon 24
20/10/2022 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:48 | 2022-10-20
08:47 | 2022-10-20
08:39 | 2022-10-20
08:37 | 2022-10-20
08:32 | 2022-10-20
08:30 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website