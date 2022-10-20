معوض: على الرغم من كل الحملات التي أتعرض لها "يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني" إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وأعلن ترشحي بشكل واضح وكتلتي لا تستحي بترشحي

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