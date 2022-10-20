معوض: اتوجه الى القوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم واقول لهم هناك 100 سبب لخلافنا مع بعضنا البعض ولكن اذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا

Lebanon 24