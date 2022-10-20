النائب معوض: اتوجه للقوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم واقول لهم هناك 100 سبب لخلافنا مع بعضنا ولكن اذا كنا نريد حقيقة الوصول للتغيير فلا بد من ان نجمع المعارضة

Lebanon 24