Advertisement

أخبار عاجلة

عدوان: تبين خلال جلسة اليوم أن هناك 56 نائباً "مختلفين مع بعضن" وغير قادرين على الإتفاق على مرشح واحد ولا جرأة لديهم بإستكمال الجلسة للدورة الثانية

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مُجدداً "لا رئيس للجمهورية" اليوم.. نصاب الجلسة النيابية طار وهكذا جاء التصويت
lebanon 24
20/10/2022 15:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسامة سعد: ليس ضرورياً أن يتم انتخاب رئيس في هذه الجلسة وخيارنا اليوم "ورقة بيضاء"
lebanon 24
20/10/2022 15:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال بين يعقوبيان ونواب من "التيار": "وين كنتي ومنين جايي"... إليكم ما حصل خلال الجلسة (فيديو)
lebanon 24
20/10/2022 15:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون : من المرجح أن يتمّ تأمين النصاب في الدورة الأولى اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن سيكون هناك صعوبة في تأمين النصاب للدورة الثانية (صوت كل لبنان)
lebanon 24
20/10/2022 15:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:48 | 2022-10-20
08:47 | 2022-10-20
08:39 | 2022-10-20
08:37 | 2022-10-20
08:32 | 2022-10-20
08:30 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website