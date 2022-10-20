عدوان: تبين خلال جلسة اليوم أن هناك 56 نائباً "مختلفين مع بعضن" وغير قادرين على الإتفاق على مرشح واحد ولا جرأة لديهم بإستكمال الجلسة للدورة الثانية

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