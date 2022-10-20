النائب جورج عطالله بعد لقاء وفد "الوطني الحر" "التكتل الوطني المستقل": علينا تطوير البحث في المواضيع السياسية وورقة "التيار" تنطلق من ثوابت وعلى المرشّح الذي ندعمه أن يتبنّاها

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