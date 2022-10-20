النائب فريد الخازن: ننوّه بمبادرة "الوطني الحرّ" لأنّ البلد بحاجة إلى الحوار والأخذ والرد والتقارب بين الكتل النيابية بهدف التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وبرنامج "التيار" جدير بالنقاش والدرس

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