الحشيمي للـ"ال بي سي": ردّ الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع

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