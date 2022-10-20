Advertisement

أخبار عاجلة

جونسون يقطع زيارة للخارج ويعود لبريطانيا بعد استقالة ليز تراس (العربية)

Lebanon 24
20-10-2022 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية: غالبية حزب المحافظين تريد من تراس التنحي وعودة جونسون
lebanon 24
21/10/2022 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب في حزب المحافظين البريطاني يطالبون ليز تراس بالاستقالة (العربية)
lebanon 24
21/10/2022 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويعود إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد
lebanon 24
21/10/2022 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب المحافظين البريطاني: أي مرشح لخلافة تراس يحتاج لتزكية من 100 عضو في الحزب (العربية)
lebanon 24
21/10/2022 02:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2022-10-20
18:24 | 2022-10-20
18:05 | 2022-10-20
17:38 | 2022-10-20
17:37 | 2022-10-20
17:36 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website