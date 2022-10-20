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الخارجية البريطانية: استخدام مُسيرات إيرانية بأوكرانيا دليل واضح على على دور إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي (الشرق)

Lebanon 24
20-10-2022 | 12:17
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