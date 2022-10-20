جعجع للـ"أم تي في": الفريق الذي سيتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو فريق الممانعة ومن يريد التوافق يبدأ المشاورات قبل عدة أشهر من الاستحقاق الرئاسي

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