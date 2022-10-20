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جعجع: فريق حزب الله والتيار وحلفاؤهم يريدون الفراغ لأن ليس لديهم مرشح جاهز والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم

Lebanon 24
20-10-2022 | 12:55
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