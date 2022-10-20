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سفير روسيا في واشنطن: لا اتصالات بين واشنطن وموسكو لخفض التصعيد كتلك التي جنبت البلدين حربا نووية قبل 6 عقود (الجزيرة)
Lebanon 24
20-10-2022
|
14:12
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