Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: روسيا تواصل خسارة الأراضي في أوكرانيا رغم استخدامها للمسيّرات

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون: روسيا تستهدف بنية تحتية مدنية في أوكرانيا لإثارة ذعر السكان (العربية)
lebanon 24
21/10/2022 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في كييف: المساعدات السعودية لأوكرانيا ستتركز على المواد الغذائية والطبية والمملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
21/10/2022 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الروس بعثوا بمشغلين إلى إيران للتدرب على المسيرات الإيرانية التي يجري استخدامها في أوكرانيا
lebanon 24
21/10/2022 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنواصل دعم أوكرانيا حتى تستعيد سيطرتها على الأراضي التي ضمتها روسيا
lebanon 24
21/10/2022 02:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2022-10-20
18:24 | 2022-10-20
18:05 | 2022-10-20
17:38 | 2022-10-20
17:37 | 2022-10-20
17:36 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website