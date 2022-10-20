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كيربي: نواصل مراجعة العلاقات مع السعودية والمشاورات تجري بشكل أساسي في مجلس الأمن القومي

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:16
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