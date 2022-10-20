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المتحدث باسم البنتاغون: لا نزال نعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية ونراقب الوضع عن كثب

Lebanon 24
20-10-2022 | 15:33
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